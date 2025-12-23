El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Linares, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente durante el periodo de 00:00 a 08:00, donde la niebla será la protagonista, con temperaturas que rondarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla.
A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 80%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 10:00 y las 13:00. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.5 mm en este periodo.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 5 y 7 grados a lo largo del día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad y el viento, que soplará del oeste a velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h. A partir de la tarde, se espera que la temperatura suba ligeramente, llegando a un máximo de 8 grados .
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 50% en las primeras horas del día, aumentando a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la tarde, cuando la inestabilidad podría aumentar.
La tarde se caracterizará por cielos cubiertos, con lluvias que podrían intensificarse ligeramente, acumulando hasta 3 mm en total hacia el final del día. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 75% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es un buen momento para llevar paraguas si se planea salir.
Finalmente, el ocaso se producirá a las 17:59, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas. La noche se espera tranquila, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 5 grados , manteniendo la tendencia de un tiempo invernal típico de esta época del año en Linares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
