El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con condiciones de bruma y niebla que podrían afectar la visibilidad en las primeras horas de la mañana y durante la noche. La situación meteorológica indica que el cielo estará cubierto, con un predominio de bruma en los periodos de la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente algo opresivo y húmedo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 7 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A pesar de que las temperaturas son relativamente frescas, la sensación térmica será aún más baja, con valores que se sentirán como 3 a 5 grados , especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la humedad en el ambiente, lo que podría hacer que los habitantes de Linares se sientan más fríos de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la bruma y la niebla pueden generar condiciones de humedad que podrían resultar incómodas para quienes se desplacen por la ciudad. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 35%, aunque no se anticipa que se materialicen en forma de lluvias.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 11 a 16 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en algunos momentos, alcanzando hasta 24 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio temporal, pero también puede intensificar la sensación de frío en combinación con la humedad del ambiente.

Los habitantes de Linares deben prepararse para un día en el que la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, y es recomendable abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la sensación térmica. A medida que avance el día, se sugiere estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.