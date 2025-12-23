El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente nublado en Lepe, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, con intervalos de nubes altas y momentos de bruma. La temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando los 10 grados a media mañana y llegando hasta los 14 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al viento que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 23 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 4 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas en la región. Es importante estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Por la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.