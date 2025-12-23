El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Lepe indica un ambiente mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne completamente cubierto, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones leves. En particular, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas de la tarde.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 grados durante la mayor parte del día. Este descenso en la temperatura puede resultar notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se prevé que alcance niveles altos, comenzando en un 80% por la mañana y aumentando hasta un 86% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias. Además, existe un 20% de probabilidad de tormenta, aunque esto parece menos probable en comparación con las lluvias ligeras. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Lepe lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.
El orto se producirá a las 08:39 y el ocaso a las 18:15, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la baja temperatura, la alta humedad y la posibilidad de lluvia puede hacer que el día se sienta más invernal de lo habitual. En resumen, se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas, especialmente si se prevén desplazamientos o actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
- Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El tercer premio del Sorteo de Navidad toca en La Viñuela, Medina Azahara y Montilla
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- Los Salesianos de Córdoba abren una revisión de la intervención realizada en la imagen de María Auxiliadora
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- Juan José Ferrer reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba: '25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate
- Más de 20 años de hermandad en torno a un plato de migas: la Cruz Blanca continúa con la tradición
- Un grupo de amigos de Córdoba gana 200.000 euros en la Lotería de Navidad: «Hemos llorado de la emoción»