El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Lepe indica un ambiente mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne completamente cubierto, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones leves. En particular, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 grados durante la mayor parte del día. Este descenso en la temperatura puede resultar notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se prevé que alcance niveles altos, comenzando en un 80% por la mañana y aumentando hasta un 86% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias. Además, existe un 20% de probabilidad de tormenta, aunque esto parece menos probable en comparación con las lluvias ligeras. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Lepe lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

El orto se producirá a las 08:39 y el ocaso a las 18:15, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la baja temperatura, la alta humedad y la posibilidad de lluvia puede hacer que el día se sienta más invernal de lo habitual. En resumen, se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas, especialmente si se prevén desplazamientos o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.