El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia acumulada durante estas horas sea de aproximadamente 0.9 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante la tarde, el cielo permanecerá muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían continuar hasta la noche. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm en total, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Lebrija deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, aunque la intensidad de la lluvia no será excesiva.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8 y los 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más baja se registrará a las 05:00, con 8 grados, mientras que la máxima se alcanzará alrededor de las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a medida que avanza la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la probabilidad de tormentas.

Los ciudadanos de Lebrija deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta. Se recomienda llevar paraguas y evitar actividades al aire libre en las horas críticas de la tarde. A medida que se acerque la noche, las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.