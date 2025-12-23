El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Lebrija. A lo largo de la jornada, el cielo estará dominado por nubes, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera un ambiente completamente cubierto. Las condiciones meteorológicas indican que, aunque la probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad, no se anticipan lluvias significativas, ya que se pronostica que la precipitación será nula durante el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , lo que sugiere un día fresco. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 8 grados, mientras que en la tarde se elevará ligeramente a 9 grados. Es recomendable que los habitantes de Lebrija se vistan adecuadamente para el frío, especialmente si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 82% hacia la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con una velocidad de 8 a 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 20%, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas. Sin embargo, la probabilidad es baja y no se anticipan eventos severos.

El amanecer se producirá a las 08:33 y el ocaso será a las 18:12, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo cubierto podría ofrecer un espectáculo de luces tenue, ideal para disfrutar de una velada tranquila en casa o en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y posiblemente ventoso, disfrutando de las festividades invernales con precaución ante las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.