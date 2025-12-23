El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Jaén, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, se prevén precipitaciones ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 3 mm, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Jaén se enfrenten a lluvias intermitentes, por lo que se recomienda llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad también es significativa, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y las actividades al aire libre. Los vientos serán moderados, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad continúe, con un cielo cubierto y la posibilidad de bruma en algunas áreas. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente nublado, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y una alta humedad. Es un día para estar preparados y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.