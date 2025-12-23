El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Jaén, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, se prevén precipitaciones ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 3 mm, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Jaén se enfrenten a lluvias intermitentes, por lo que se recomienda llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.
En cuanto a las tormentas, la probabilidad también es significativa, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y las actividades al aire libre. Los vientos serán moderados, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.
A medida que se acerque la noche, se espera que la nubosidad continúe, con un cielo cubierto y la posibilidad de bruma en algunas áreas. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 8 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente nublado, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y una alta humedad. Es un día para estar preparados y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
