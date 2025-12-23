El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, en Jaén, se espera un tiempo caracterizado por la presencia de bruma en la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a este fenómeno, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la realización de actividades al aire libre. La bruma persistirá hasta la tarde, cuando se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque la nubosidad seguirá siendo notable.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La sensación térmica será aún más baja, alcanzando hasta 5 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para evitar incomodidades por el frío.

La probabilidad de precipitación es baja, con un pronóstico que indica que no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. Sin embargo, hay un leve riesgo de chubascos ligeros en algunas áreas, aunque la mayoría de la población no experimentará precipitaciones. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un nivel bajo, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables, a pesar de la bruma y la nubosidad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h en las horas más activas del día. En momentos puntuales, se registrarán rachas más intensas, llegando hasta los 27 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas abiertas.

El amanecer se producirá a las 08:27, y el ocaso se espera para las 18:00, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos acercamos al invierno. Durante las horas de luz, la bruma puede dificultar la visibilidad, por lo que es importante tener precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta fresco y brumoso, con temperaturas que no superarán los 7 grados y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a la población que se abrigue adecuadamente y que esté atenta a las condiciones de visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.