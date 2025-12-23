El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

Hoy, 23 de diciembre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día marcado por la variabilidad del tiempo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a la bruma en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 10 grados centígrados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y cubiertas que podrían dar paso a momentos de sol. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es probable que los habitantes de Isla Cristina se enfrenten a algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 1 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 72% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, que soplarán principalmente del norte y noroeste, alcanzarán velocidades de hasta 18 km/h, con rachas que podrían llegar a los 24 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde el mar podría estar algo agitado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 14 grados centígrados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región.

Por la noche, el cielo se despejará en gran medida, permitiendo que los residentes disfruten de un cielo estrellado. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados centígrados. La jornada concluirá con un ambiente más tranquilo, aunque la posibilidad de algunas nubes persistentes podría mantenerse.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo fresco y variable, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.