El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado este 22 de diciembre de 2025. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas predominan en el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría generar una atmósfera más gris y menos soleada.
Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 10 y 11 grados . Este clima templado puede resultar agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre, aunque es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 84% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja a los habitantes y visitantes de Isla Cristina que se preparen para un día húmedo. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia haga su aparición en la tarde, con una probabilidad de 90% de que se registren lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de precipitación será de aproximadamente 2 mm, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo y crear charcos en las calles. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante las horas de la tarde.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h en su máxima racha. Esto puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras. Los vientos serán más suaves por la mañana, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día.
En resumen, el 22 de diciembre en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un día en el que el abrigo y el paraguas serán aliados indispensables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
