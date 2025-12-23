El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado este 22 de diciembre de 2025. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas predominan en el cielo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más cubierto, lo que podría generar una atmósfera más gris y menos soleada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un rango que oscilará entre los 10 y 11 grados . Este clima templado puede resultar agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre, aunque es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 84% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja a los habitantes y visitantes de Isla Cristina que se preparen para un día húmedo. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia haga su aparición en la tarde, con una probabilidad de 90% de que se registren lluvias ligeras. Se estima que la cantidad de precipitación será de aproximadamente 2 mm, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo y crear charcos en las calles. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante las horas de la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 14 km/h en su máxima racha. Esto puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras. Los vientos serán más suaves por la mañana, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día.

En resumen, el 22 de diciembre en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un día en el que el abrigo y el paraguas serán aliados indispensables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.