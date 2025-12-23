El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A lo largo de la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, y que el cielo continúe cubierto. Las probabilidades de precipitación son moderadas, con un 55% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.7 mm, lo que indica que podría haber lloviznas ligeras, especialmente en las horas más tempranas.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará drásticamente. La temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Huelva deben estar preparados para la posibilidad de lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 23 km/h, lo que podría generar un ambiente más incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá en un 5% entre las 19:00 y las 21:00 horas. El cielo podría despejarse en las últimas horas del día, permitiendo que los habitantes de Huelva disfruten de un cielo estrellado, aunque la bruma podría hacer su aparición.

En resumen, el día de hoy en Huelva se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.