El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a abrigarse. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. Las previsiones indican que el cielo estará completamente cubierto en las horas centrales del día, lo que podría generar una atmósfera gris y sombría.

En cuanto a las temperaturas, se espera que el termómetro se mantenga en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día. Este descenso en las temperaturas puede resultar notable, especialmente para aquellos que no estén preparados para el frío. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se situará en un 82% por la tarde, aumentando la percepción de frío.

La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta. Aunque las primeras horas del día no se anticipan lluvias, a partir de la tarde se prevé la llegada de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. La probabilidad de precipitación se estima en un 90%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Huelva necesiten paraguas a medida que avanza el día. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, por lo que es recomendable estar preparados.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 6 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Hacia la tarde, la velocidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá en torno a los 3 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas. Los ciudadanos deben estar preparados para el frío y la posibilidad de chubascos, especialmente en las horas de la tarde. Con el ocaso previsto para las 18:14, será un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que los que salgan a la calle deberán abrigarse adecuadamente y llevar consigo un paraguas.

