El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán hasta la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 75% en la franja horaria de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 8 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas y manteniéndose alrededor del 85% durante gran parte del día. Esto, combinado con las condiciones de niebla y bruma, podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas centrales del día. Este viento suave podría proporcionar un ligero alivio a las condiciones húmedas, aunque no será suficiente para disipar la sensación de frío.

A medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, con tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones. La probabilidad de tormenta es del 85% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El orto se producirá a las 08:34, mientras que el ocaso será a las 18:10, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de frío y humedad. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y niebla, y que se mantengan informados sobre posibles alertas meteorológicas.

En resumen, el día se presenta como uno de clima invernal, con lluvias, temperaturas frescas y alta humedad, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse adecuadamente si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.