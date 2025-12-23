El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto, con un estado del cielo que se mantendrá en condiciones de "Cubierto" durante la mayor parte del día. Las nubes dominarán el paisaje, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 7-8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 91% al 94% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta este factor al momento de vestirse. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia para hoy, ya que los datos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos ni tormentas que puedan alterar las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad de tormenta del 25%, lo que podría indicar que, aunque no se prevén lluvias, es posible que se presenten algunas condiciones inestables en la atmósfera.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Estas condiciones de viento son relativamente suaves, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en las horas más frescas del día, el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda tener precaución.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, sin riesgo de precipitaciones. Las condiciones de viento serán suaves, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con un poco de abrigo. Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.