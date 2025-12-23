El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la presencia de bruma y niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría resultar incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes a lo largo del día. Las lluvias serán más intensas en la tarde y la noche, con un incremento notable en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 80% durante los periodos de mayor actividad.

El viento soplará de direcciones variables, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y estén preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

La salida del sol está prevista para las 08:32, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:07, lo que significa que las horas de luz serán limitadas, acentuando la sensación de invierno en la ciudad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con bruma, niebla y lluvias intermitentes, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T06:20:10.