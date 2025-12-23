El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 23 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con la presencia de bruma y niebla en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría resultar incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en algunos periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes a lo largo del día. Las lluvias serán más intensas en la tarde y la noche, con un incremento notable en la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 80% durante los periodos de mayor actividad.
El viento soplará de direcciones variables, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y estén preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.
La salida del sol está prevista para las 08:32, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:07, lo que significa que las horas de luz serán limitadas, acentuando la sensación de invierno en la ciudad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.
En resumen, el día se caracterizará por un tiempo invernal, con bruma, niebla y lluvias intermitentes, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o tomar precauciones si se planea salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T06:20:10.
