El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Écija se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un estado del cielo que se describe como "muy nuboso" durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría influir en la percepción de la temperatura y la sensación térmica en la localidad.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan estables en torno a los 7 grados . Esta temperatura, aunque fresca, puede sentirse más fría debido a la alta humedad relativa que se anticipa, alcanzando niveles del 96% al 100% en las horas centrales del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones no son propicias para la lluvia. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el este a una velocidad de 3 km/h, aumentando ligeramente a 12 km/h desde el sur en las horas de la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer un ligero alivio, pero no será suficiente para contrarrestar la sensación de frío provocada por la humedad y la baja temperatura.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el orto solar previsto para las 08:31. Sin embargo, el ocaso se producirá a las 18:06, lo que significa que las horas de luz serán limitadas, un factor a tener en cuenta para quienes planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Écija se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con un leve viento que podría ofrecer algo de alivio. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparados para un día invernal, donde la vestimenta adecuada será clave para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.