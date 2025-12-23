El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas, disminuyendo a un 65% hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 15 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar condiciones de niebla en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma y la niebla, lo que podría complicar el tráfico en las carreteras. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es notable, con un 55% de probabilidad en las primeras horas y un 90% en la tarde, lo que podría generar chubascos más intensos en momentos puntuales.

A medida que se acerque el ocaso, alrededor de las 18:11, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, aunque la temperatura comenzará a descender nuevamente. La noche se presentará fría, con temperaturas que podrían bajar hasta los 8 grados , y la probabilidad de niebla aumentará, lo que podría dificultar la visibilidad.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Coria del Río que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvia y niebla, y que tomen las precauciones necesarias al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.