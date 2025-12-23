El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica un ambiente nuboso que podría persistir a lo largo del día. Las nubes altas también estarán presentes, lo que sugiere que la luz solar será limitada, creando un ambiente gris y fresco.

En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan en un rango bajo, con un valor de 8 grados durante la mayor parte del día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 87% hacia el final de la jornada, generará una sensación térmica más fría de lo habitual. Los habitantes de Coria del Río deben prepararse para un día fresco, y es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de que se registren lluvias, aunque se anticipa que estas serán escasas. Se prevé una precipitación de 0.1 mm, lo que indica que, si bien es probable que llueva, no se espera que sea en grandes cantidades. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 30%, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos repentinos.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 11 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, pasando a ser del oeste y disminuyendo su velocidad, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

Los momentos de orto y ocaso son otros aspectos a tener en cuenta. El sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:11, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La escasa luz solar, combinada con el cielo cubierto, hará que la tarde se sienta especialmente oscura y fría.

En resumen, los ciudadanos de Coria del Río deben estar preparados para un día nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.