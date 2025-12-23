El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas estables alrededor de los 5 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. En particular, se anticipa que entre las 2 y las 3 de la tarde, se podrían acumular hasta 0.4 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente aún más húmedo y frío.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 9 grados en su punto máximo. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, con una alta probabilidad de tormentas, que se estima en un 85% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias podrían intensificarse, especialmente en las horas cercanas a la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm.

El viento será otro factor a considerar, soplando mayormente del sector noreste a velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. En las horas más frescas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 8 y 9 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y el cielo seguirá cubierto. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la tarde. Se recomienda a la población estar preparada para las condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.