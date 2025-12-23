El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que oscilarán entre muy nuboso y cubierto a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será limitada debido a la alta concentración de nubes, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a la temperatura, se espera que las máximas alcancen los 6 grados durante las horas más cálidas del día, descendiendo a 5 grados en la tarde y la noche. Esta baja temperatura, combinada con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda a los cordobeses abrigarse adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidades de que se registren lluvias, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, es poco probable que se produzcan precipitaciones significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frío. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 9 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 08:31 y se ocultará a las 18:04, lo que significa que los cordobeses disfrutarán de aproximadamente 9 horas y 33 minutos de luz solar. Sin embargo, debido a la cobertura nubosa, es probable que la luz solar sea tenue y no logre calentar significativamente el ambiente.

En resumen, Córdoba experimentará un día frío y nublado, con temperaturas que rondarán entre los 5 y 6 grados , una alta humedad y un bajo riesgo de lluvia. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el frío y que esté atenta a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.