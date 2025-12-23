El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el oeste a una velocidad de entre 2 y 12 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 19 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de factores meteorológicos hará que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes durante la mañana, aunque se espera que disminuyan en intensidad a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 85% en el mismo periodo, lo que podría dar lugar a algunas tormentas aisladas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero la lluvia se volverá más escasa, con un 60% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y la 01:00. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando mínimas de 9 grados en las horas nocturnas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos. La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas puede hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables, por lo que se sugiere optar por planes en interiores. A medida que se acerque la noche, el cielo podría despejarse ligeramente, pero la posibilidad de niebla persistirá, especialmente en las áreas más bajas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.