El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso que dará paso a un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que, aunque la probabilidad de precipitación es baja, se prevé una ligera lluvia escasa hacia el final del día, con un acumulado estimado de 0.1 mm.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 8 grados . Este rango térmico, combinado con una alta humedad relativa que alcanzará hasta el 93%, generará una sensación de frío notable, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde. Los habitantes de la localidad deben prepararse para un día fresco y húmedo, siendo recomendable el uso de ropa adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán velocidades moderadas que oscilarán entre los 10 y 12 km/h, predominando la dirección oeste. Este viento, aunque no se espera que cause problemas significativos, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir de casa.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 35%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan condiciones severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio repentino en el tiempo. La combinación de nubes y la posibilidad de lluvia ligera podría generar un ambiente inestable, especialmente en las horas de la tarde.

El orto se producirá a las 08:35, mientras que el ocaso se espera para las 18:10, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La luz solar será escasa, lo que puede influir en el estado de ánimo de los habitantes, por lo que se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz natural.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presentará fresco y mayormente nublado, con una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo invernal y tomar precauciones ante la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.