El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

Hoy, 23 de diciembre de 2025, Cartaya se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con intervalos de niebla y bruma que podrían dificultar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo muy nuboso durante la mañana y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es probable que los cartayeros necesiten paraguas a lo largo de la mañana. Las lluvias, aunque no serán intensas, podrían acumular hasta 0.4 mm en este periodo.

La tarde traerá consigo un ligero cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de posibilidad hasta las 19:00 horas. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para un día variable, con un ambiente que podría resultar incómodo para aquellos que no estén equipados para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.