El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Cartaya se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han comenzado a dominar el paisaje, y a medida que avanza el día, se espera que el cielo se torne completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Cartaya vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa pero presente. Se prevé una acumulación de aproximadamente 0.1 mm en las horas de la tarde, aumentando a 1 mm hacia la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten al menos algunas gotas de lluvia a lo largo del día. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 20%.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento y la posibilidad de lluvia.

A medida que el día avanza, el orto se produjo a las 08:39 y el ocaso se espera para las 18:15, lo que significa que los residentes de Cartaya disfrutarán de aproximadamente 9 horas y 36 minutos de luz diurna. A pesar de las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia, la belleza del paisaje invernal de Cartaya puede ser apreciada, especialmente en las horas previas al ocaso.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo invernal y disfrutar de las pequeñas maravillas que trae esta temporada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.