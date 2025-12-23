El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente resbaladizas en las calles.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 7 a 8 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94%. A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. En particular, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 16 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar las actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades en general.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en la mañana y bajando ligeramente a medida que avanza la tarde, pero aún así se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, los habitantes de Carmona deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y el viento fresco. La jornada se caracterizará por un tiempo invernal, típico de esta época del año, donde la precaución es clave para disfrutar de las festividades que se aproximan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.