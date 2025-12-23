El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Carmona se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Según los datos meteorológicos, el estado del cielo se caracterizará por un predominio de nubes altas y cubiertas, lo que podría limitar la visibilidad del sol en varios momentos del día. La temperatura se mantendrá constante en 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones nubladas.
La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 95% en las primeras horas de la mañana y descendiendo ligeramente a 93% durante la tarde. Esta alta humedad puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Carmona vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias significativas a lo largo del día, con un registro de 0 mm de precipitación. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es del 35%, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado que pueda surgir. Es aconsejable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, especialmente si se planean actividades al aire libre.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h, lo que aportará una ligera brisa que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. En las horas de la tarde, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando hasta 6 km/h desde el oeste, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más tranquilo.
El orto se producirá a las 08:33, mientras que el ocaso será a las 18:08, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas podrían descender ligeramente, por lo que se recomienda a los residentes de Carmona disfrutar de las horas de luz y prepararse para un descenso en la temperatura al caer la tarde.
En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será fresco y mayormente nublado, con una alta humedad y la posibilidad de tormentas aisladas. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco y disfrutar de las actividades al aire libre, manteniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
