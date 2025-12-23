El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, en Camas, se prevé un tiempo mayormente cubierto con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo, optando por capas que permitan mantener el calor corporal. La bruma y la niebla también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia sea mínima, con acumulados que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en ciertos periodos, lo que indica que es probable que se produzcan algunas lloviznas intermitentes. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día y un 85% en la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando de dirección sureste y noreste. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Se aconseja tener precaución al salir, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a momentos de niebla. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 9 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:11, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y húmeda.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, posibilidad de lluvias y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para las festividades que se aproximan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.