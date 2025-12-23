El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que afectarán la visibilidad y la luminosidad del día. A lo largo de la jornada, el cielo estará cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor que oscilará entre los 8 y 9 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 89%, puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja. La humedad se mantendrá elevada, lo que podría contribuir a una atmósfera más densa y fría, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas se sitúa en un 35%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, podrían presentarse condiciones inestables que generen tormentas aisladas. Por lo tanto, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h, lo que no debería representar un inconveniente significativo para las actividades al aire libre. Sin embargo, en las horas de la tarde, se espera que la dirección del viento cambie hacia el norte, con una ligera disminución en su intensidad, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

El orto se producirá a las 08:34, mientras que el ocaso se espera para las 18:10, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la baja temperatura, la alta humedad y el cielo cubierto puede hacer que las horas de luz se sientan más frías y menos agradables, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será fresco y mayormente cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados, alta humedad y un leve riesgo de tormentas. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un ambiente cálido y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.