El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, se espera un tiempo predominantemente nublado en Cabra, con condiciones de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se prevén en torno a los 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mantener el suelo húmedo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cabra experimenten alguna forma de lluvia.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se anticipa un aumento en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en total. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Esto podría generar un ambiente de alerta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 10 grados en la tarde, lo que proporcionará un ligero alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas durante las tormentas. La dirección del viento podría cambiar a lo largo del día, pero en general, se mantendrá suave, lo que no debería causar problemas significativos.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla en la mañana, lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas durante la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.