El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente cubiertas. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con periodos de bruma y niebla que podrían afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana. La descripción del estado del cielo indica que la bruma se hará presente en la tarde, mientras que la niebla podría ser más intensa en la noche.

En cuanto a la temperatura, se anticipa que las máximas se mantendrán en torno a los 6 grados durante la mayor parte del día, con mínimas que podrían descender a 5 grados en la noche. Esta temperatura relativamente baja, combinada con la alta humedad, que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes de la zona.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en la tarde. Esto, junto con las condiciones de bruma y niebla, podría hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de probabilidad de que se registren algunas lloviznas ligeras, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de tormenta es baja, con un 5% de posibilidad, lo que sugiere que las condiciones climáticas se mantendrán estables a lo largo del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el este a una velocidad de 2 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h. Esto podría proporcionar un leve alivio a las temperaturas frías, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de bruma y niebla. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de menor visibilidad, y que se abriguen adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.