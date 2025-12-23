El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, acumulando un total de 0.3 mm a 0.9 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá entre el 78% y el 100% durante todo el día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. En las horas más activas, especialmente en la tarde, se anticipan rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la localidad vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de tormentas es del 80% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores inconvenientes.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.