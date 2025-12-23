El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un ambiente despejado en la mañana, pero a medida que avance el día, las nubes irán ganando protagonismo, especialmente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera un cielo completamente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor mínimo de 8 grados centígrados durante la mañana y alcanzando hasta 9 grados en las horas más cálidas del día. Este rango de temperaturas sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 82% hacia la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al momento de vestirse.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no habrá lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable tener en cuenta la dirección del viento si se planean actividades al aire libre, ya que puede influir en la sensación térmica.

Por último, el orto se producirá a las 08:33 y el ocaso a las 18:11, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz del día será limitada, por lo que es aconsejable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se presentará fresco y mayormente nublado, con temperaturas suaves y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.