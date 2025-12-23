El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados , lo que sugiere que será un día frío, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando un 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a un 55% en la tarde. Esto indica que es probable que los residentes de Bormujos experimenten chubascos intermitentes, especialmente entre las 10:00 y las 13:00 horas, cuando la intensidad de la lluvia podría aumentar. La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 0.1 a 0.5 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar las calles y crear condiciones resbaladizas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos, que soplarán predominantemente del oeste y suroeste, tendrán velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. En particular, se espera que los vientos sean más fuertes durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad reducida.

A medida que el día avance, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones nubosas persistirán. La temperatura máxima alcanzará los 11 grados por la tarde, lo que ofrecerá un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación de frío se mantendrá debido a la alta humedad y los vientos.

En resumen, Bormujos experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.