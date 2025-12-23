El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Bormujos se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por un cielo mayormente cubierto. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes dominen el cielo, con un incremento en la nubosidad que podría generar algunas lluvias escasas, especialmente hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 100% para el periodo de la mañana, aunque las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con un total estimado de 0.1 mm.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados . Este rango térmico, sumado a la alta humedad relativa que se prevé, que alcanzará hasta un 90% en las horas más críticas, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la posible incomodidad que la humedad puede causar.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 8 a 9 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 30% de posibilidad de que se produzcan durante el día. Aunque no se prevén tormentas severas, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:35, mientras que el ocaso está programado para las 18:10, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será escasa, lo que puede influir en el estado de ánimo de los habitantes, por lo que se sugiere aprovechar los momentos de sol que puedan surgir entre las nubes.

En resumen, el día en Bormujos se presenta fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en horas de mayor nubosidad y humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.