El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura mínima sea de 5 grados, aumentando ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes estén al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Bailén reciba lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 65% de posibilidades entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y generar charcos.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 16 km/h, predominando de dirección suroeste. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% entre las 07:00 y las 13:00. Aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas acompañadas de las lluvias.

En resumen, Bailén experimentará un día fresco y nublado, con niebla en la mañana y lluvias ligeras por la tarde. La combinación de alta humedad y viento moderado hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable estar preparado para un tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.