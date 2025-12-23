El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Bailén se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán estables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se extenderá hasta la noche. Este fenómeno atmosférico se debe a la presencia de nubes que, aunque no generarán precipitaciones significativas, aportarán una sensación de humedad en el ambiente.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga constante en 7 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada por una sensación térmica de 5 grados, lo que sugiere que el viento podría hacer que la percepción del frío sea un poco más intensa. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Bailén que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 11 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a 17 km/h y 18 km/h en las horas posteriores. Esta brisa, aunque moderada, puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro. Por lo tanto, es aconsejable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitaciones, se estima que será baja, con un 15% de probabilidad de que se produzcan lluvias ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. La bruma y la niebla, que se han reportado en las horas previas, podrían persistir en algunas áreas, especialmente durante la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Los conductores deben ser precavidos y ajustar su velocidad en consecuencia.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 17:59, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente fresca y con cielos cubiertos. La combinación de la temperatura, el viento y la nubosidad sugiere que será un día típico de invierno en Bailén, donde la calidez del hogar será muy apreciada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.