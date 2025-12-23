El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 6 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá, con un 65% de posibilidad de precipitaciones entre las 19:00 y 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en algunos periodos. La temperatura máxima esperada será de 6 grados, lo que indica que será un día frío y húmedo, ideal para abrigarse bien si se planea salir.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas. Esto puede generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

La niebla también será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con una visibilidad reducida que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. La combinación de niebla y lluvia escasa puede hacer que las condiciones sean resbaladizas, por lo que se aconseja precaución al desplazarse.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frías y la posibilidad de lluvias ligeras. La niebla y el viento también jugarán un papel importante en las condiciones meteorológicas, haciendo que sea un día para disfrutar de actividades en interiores, como leer un buen libro o disfrutar de una taza de café caliente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.