El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por condiciones meteorológicas que invitan a la precaución, especialmente para quienes planean actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla se harán presentes, reduciendo la visibilidad en las calles y carreteras. Este fenómeno se espera que persista a lo largo del día, con periodos de niebla densa que podrían complicar la circulación.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 5 grados . Este rango térmico, aunque no extremo, puede resultar incómodo para quienes no estén adecuadamente abrigados. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las horas de mayor frío, con valores que podrían descender hasta 0 grados en la mañana y 1 grado en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas y utilicen abrigos adecuados para mitigar el frío.

En cuanto a la precipitación, se anticipa una jornada con escasas lluvias. Se registrará una ligera precipitación de 0.2 mm, lo que podría ser suficiente para mojar el suelo, pero no se prevén lluvias intensas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 14 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h. Este viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es recomendable buscar refugio en espacios cerrados si se siente incómodo.

La jornada comenzará con el orto a las 08:26 y finalizará con el ocaso a las 17:58, lo que significa que los días siguen siendo cortos en esta época del año. La combinación de la bruma, la niebla y el viento puede crear un ambiente invernal que, aunque característico de la temporada, requiere atención y precaución.

En resumen, Baeza experimentará un día frío y húmedo, con niebla y bruma que afectarán la visibilidad. Se aconseja a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros mientras disfrutan de lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.