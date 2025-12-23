El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista a lo largo de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas.

A medida que avance la jornada, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a un 90% en la tarde. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían oscilar entre 0.1 y 0.7 mm a lo largo del día. Las condiciones de lluvia serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas.

La niebla será un fenómeno recurrente, especialmente en las horas de la mañana y la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de Baena. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, dado que la combinación de niebla y lluvia puede hacer que las condiciones sean resbaladizas.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga alta durante todo el día, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos. La humedad relativa se mantendrá por encima del 90%, lo que es característico de este tipo de clima invernal.

En resumen, Baena experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes y niebla. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones climáticas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.