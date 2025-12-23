El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Baena se presenta con un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con descripciones que van desde "muy nuboso" hasta "cubierto". Esto significa que los rayos del sol tendrán dificultades para atravesar las nubes, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 6 y 7 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que el mediodía podría ofrecer un leve aumento en el termómetro. Sin embargo, la sensación térmica será aún más baja, alcanzando valores de entre 3 y 5 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será notable, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de que se produzcan lluvias, aunque los datos indican que no se anticipa acumulación significativa de agua. Esto significa que, si bien el cielo estará cubierto, es poco probable que los baenenses necesiten paraguas hoy. La ausencia de precipitaciones permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin mayores inconvenientes, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 13 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 19 km/h. Esta brisa puede hacer que la sensación de frío sea aún más intensa, por lo que es aconsejable que los ciudadanos se preparen para un día fresco y ventoso.

En resumen, Baena experimentará un día de cielos cubiertos y temperaturas frescas, con un leve viento del oeste. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la sensación térmica puede ser incómoda para algunos. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.