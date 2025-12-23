El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2025, Ayamonte se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que puede generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 9 y 11 grados . La probabilidad de precipitación será notable, especialmente en las primeras horas, con un 55% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante el resto del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 85% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de 8 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 5 km/h por la mañana. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del suroeste y alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla, que se espera en algunos momentos del día, especialmente por la mañana. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

En cuanto a la temperatura máxima, se prevé que alcance los 17 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde. La noche será más fría, con temperaturas que podrían bajar hasta los 10 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el inicio de una noche que se espera despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con posibilidades de lluvia y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.