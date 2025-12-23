El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Ayamonte se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el panorama. Desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos podrán observar un ambiente muy nuboso, que se mantendrá a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas se hagan más evidentes, aunque el cielo permanecerá cubierto en general.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan estables, rondando los 10 grados durante todo el día. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada por una humedad relativa que alcanzará el 82%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde. La combinación de estas condiciones atmosféricas sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Respecto a las precipitaciones, hoy se anticipa una probabilidad de lluvia escasa, con un leve registro de 1 mm previsto para la tarde. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, se recomienda estar preparado, ya que la probabilidad de precipitación se sitúa en un 75% para el periodo de la tarde. Esto podría traducirse en algunas gotas dispersas, pero no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 3 y 8 km/h, aumentando ligeramente hacia la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio ante la humedad, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. En las horas más frescas de la tarde, el viento podría llegar a ser más perceptible, especialmente en áreas abiertas.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que el ocaso se producirá a las 18:16, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, puede ofrecer matices interesantes en el cielo. A pesar de las nubes, la belleza del entorno natural de Ayamonte sigue siendo un atractivo, y con la vestimenta adecuada, los residentes y visitantes podrán disfrutar de lo que el día tiene para ofrecer.

En resumen, el tiempo de hoy en Ayamonte se caracteriza por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Con un poco de precaución y el abrigo necesario, será un día que, aunque gris, puede ser disfrutado en la belleza de esta localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.