El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 90% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La bruma y la niebla también podrían hacer acto de presencia, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 20 km/h. Esta brisa suave puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm. La temperatura podría alcanzar un máximo de 11 grados hacia el final de la tarde, pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, aumentando a un 80% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían presentarse momentos de mayor inestabilidad atmosférica.

Con el ocaso previsto para las 18:09, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y la noche se presentará fresca, con mínimas que rondarán los 8 grados. La combinación de nubes, bruma y viento hará que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja a los habitantes de Arahal que tomen precauciones al salir por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.