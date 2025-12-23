El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

Hoy, 22 de diciembre de 2025, Arahal se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de humedad elevadas. Desde primeras horas de la mañana, los habitantes notarán un ambiente muy nuboso, con nubes altas que dominarán el panorama. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán en torno a los 7 y 8 grados , lo que sugiere que será un día fresco, especialmente para aquellos que planeen salir a realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 92% al 98% a lo largo del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas hoy, ya que los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0% para todas las horas del día. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 25%, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado que pueda generar inquietud entre los ciudadanos.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 9 km/h en momentos puntuales. Este viento suave puede ofrecer algo de alivio ante las bajas temperaturas, pero también puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa.

Es importante que los residentes de Arahal se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Aunque no se prevén lluvias, el cielo cubierto y la alta humedad pueden influir en la planificación de actividades al aire libre. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente si se encuentran en áreas donde el viento pueda ser más fuerte.

En resumen, el día de hoy en Arahal se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. La falta de precipitaciones significativas es un alivio, pero la posibilidad de tormentas aisladas debe ser considerada. Mantenerse abrigado y estar atento a las actualizaciones meteorológicas será clave para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.