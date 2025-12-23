El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Andújar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.
A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en el periodo de las 03:00 a las 09:00 horas, donde se prevé una precipitación de hasta 0.2 mm. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 80% durante esta franja horaria, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Andújar se enfrenten a un ambiente húmedo y gris.
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. A partir de las 12:00 horas, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando hasta 8 grados . Sin embargo, la nubosidad persistirá, y se anticipa un incremento en la intensidad de las lluvias, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.
El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones seguirán siendo propensas a la lluvia, con un 75% de probabilidad de precipitaciones entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados , mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, en torno al 85%.
En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.
