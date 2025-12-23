El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Andújar se presenta con un panorama mayormente cubierto, con un estado del cielo que se caracteriza por ser "muy nuboso" durante las primeras horas de la jornada y "cubierto" en las horas posteriores. A medida que avanza el día, la visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera hacia la noche, lo que podría dificultar la percepción de distancias y la claridad del entorno.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso notable a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 8 grados centígrados en la tarde, pero se espera que baje a 6 grados por la noche. Este enfriamiento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 92% en las últimas horas del día. Esto podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias, lo que sugiere que es poco probable que se registren precipitaciones significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la bruma puede generar una sensación de inestabilidad en el tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Estas ráfagas de viento, aunque moderadas, pueden contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Por lo tanto, se aconseja tener precaución al salir, ya que el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que descenderán a medida que avance la jornada. La bruma podría aparecer hacia la noche, y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento pueden intensificar la sensación de frío. Los ciudadanos deben prepararse para un día invernal, manteniendo en cuenta las condiciones climáticas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.