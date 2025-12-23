El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se espera una humedad relativa que alcanzará hasta el 99%. Esto podría dificultar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 7 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. La temperatura máxima se alcanzará en la tarde, con un pico de 15 grados, lo que podría ofrecer un respiro del frío matutino.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 80% de lluvia escasa durante la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas serán menores, con un total de 0.1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando en algunos momentos a 22 km/h en la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 60% en las primeras horas del día y un 85% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa sea leve, con un riesgo bajo de fenómenos severos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que la niebla comience a disiparse, permitiendo que el sol asome tímidamente antes del ocaso, que se producirá a las 18:13. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras hará que el día sea ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben planearse con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.