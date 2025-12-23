El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Almonte se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la mañana, se espera un ambiente poco nuboso que dará paso a nubes altas y finalmente a un cielo completamente cubierto en las horas centrales del día. Esta situación se mantendrá hasta la tarde, cuando las nubes continuarán cubriendo el cielo, aunque se anticipa que la probabilidad de lluvia será escasa.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que hoy se registre una ligera lluvia, con un total estimado de 0.3 mm, que podría caer en las últimas horas del día. A pesar de que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en el periodo de la mañana, la cantidad de lluvia esperada es mínima, lo que sugiere que cualquier chubasco será breve y poco significativo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un promedio de 8 grados durante la mayor parte del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las horas posteriores. Este clima fresco se verá acompañado de una humedad relativa alta, que rondará el 85% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

Por otro lado, existe una probabilidad del 35% de tormentas, aunque esto no implica que sean inminentes. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Almonte estén atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si se encuentran al aire libre.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Los ciudadanos deben prepararse para un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que planeen salir deben abrigarse adecuadamente y estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.