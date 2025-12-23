El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El día de hoy, 23 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 45% en el periodo de 00:00 a 07:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 9 grados , y la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la lluvia será escasa, se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 0.7 mm. La bruma y la niebla serán características del ambiente, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormenta se incrementará, con un 85% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas eléctricas.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Hacia la tarde-noche, la situación meteorológica comenzará a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 12 grados . La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se registrarán algunas precipitaciones menores, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.