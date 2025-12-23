El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 22 de diciembre

El día de hoy, 22 de diciembre de 2025, Aljaraque se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo completamente cubierto hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un máximo de 9 grados durante la mañana y bajando a 8 grados en las horas de la tarde. Esta ligera disminución en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente con la humedad relativa que se espera alcanzar el 90% hacia el final del día. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cálidos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 metros por segundo. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas abiertas. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 10 metros por segundo, lo que podría generar un ambiente ventoso en ciertos momentos del día.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras gotas de lluvia comiencen a caer en la tarde, con un acumulado estimado de 0.1 mm hacia las 22:00 horas, aumentando a 1 mm en la noche. Aunque la lluvia no será intensa, es recomendable que los habitantes de Aljaraque lleven paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

La salida del sol se producirá a las 08:38, mientras que el ocaso está previsto para las 18:14, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de un cielo cubierto y la posibilidad de lluvia puede hacer que la luz natural sea escasa, por lo que se sugiere aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre antes de que la lluvia comience.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy será fresco y mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia por la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de las horas de luz antes de que el mal tiempo se instale.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-22T20:57:12.